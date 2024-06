Schock beim Wandern: Frau verliert plötzlich das Gefühl in den Beinen - der wahre Grund ist unglaublich!

Nevada/USA - Bei einer Wanderung verlor eine Frau das Gefühl in ihren Beinen und dachte, sie sei von einem Insekt gebissen worden. Doch der wahre Übeltäter überrascht!

Die Rettung der unbekannten Frau dauerte insgesamt fünf Stunden. © Screenshot/Facebook/Inyo County Search & Rescue

Die Wanderin hatte gegen 18.30 Uhr an einem Bach im Park Wasser geschöpft, als sie einen Stich spürte, den sie für einen Spinnenbiss hielt.

Kurz darauf verlor sie das Gefühl in ihren Beinen und konnte die Wanderung nicht fortsetzen, so die New York Post.

Nach einer langen Wanderung erreichten die Rettungskräfte die Verletzte und konnten ihr helfen, insgesamt dauerte die Aktion fünf Stunden.

Doch dann die Überraschung: In den Tagen nach der Rettungsaktion stellten die Ärzte fest, dass es gar kein Spinnenbiss war.

"Die Retter gehen davon aus, dass die Person, die gerettet werden musste, von Brennnesseln gestochen wurde, die auf dem überwucherten Pfad standen", klärte eine Sprecherin der örtlichen Polizei auf.