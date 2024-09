Patient büxt aus Krankenhaus aus und stirbt: Die Todesursache ist einzigartig!

Der Tod eines Patienten in diesem Krankenhaus in England ist mehr als kurios! © Screenshot/Facebook/Kettering General Hospital

Ein gewisser Craig Smith wurde am 5. September in das General Hospital, ein Krankenhaus in eben jenem Kettering, eingeliefert. Lange hielt es der Engländer dort nicht aus, zwei Tage später war er tot!

Wie die Daily Mail berichtete, büxte Smith schon am 7. September aus, verlies die Krankenstation. Pfleger machten sich auf die Suche, konnten den Flüchtigen aber nicht finden, zumindest erstmal nicht.

Später am Tag tauchte Smith dann doch noch auf. Allerdings nicht lebend. Das Pflegepersonal fand seine Leiche in der Krankenhausküche, genauer gesagt: In einem riesigen Kochtopf. Ist so etwas überhaupt möglich?

Laut ersten Ermittlungen ja. Ein Loch im Dach über der Großküche sei der Beweis. Denn: Smith soll während seiner Flucht auf das Gebäude geklettert, auf die Bedachung gelaufen, dann eingebrochen und tief gefallen sein. Im Kochgerät war Endstation.