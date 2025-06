Paar will nach Dubai fliegen: Wo sie stattdessen landen, verschlägt ihnen die Sprache

Großbritannien - Luxus, Wolkenkratzer, Dauersonne: Ruby Croxford (24) und ihr Freund Jack aus dem englischen Hampshire wollten am vergangenen Wochenende einen entspannten Urlaub in Dubai beginnen. Doch nach mehreren Nickerchen auf ihrem British-Airways-Flug stellten die beiden fest, dass sie ganz woanders gelandet waren.

Ruby Croxford (24) und ihr Freund Jack wollten nach Dubai fliegen. © TikTok/Screenshot/rubytuesday30_

"Wir wollten ins 'Dukes The Palm' in Dubai", erzählte Croxford diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Alle schwärmten von Dubai, also wollten wir uns das Ganze ansehen und eine schöne, erholsame Auszeit nehmen", fügte sie hinzu.

Doch letzten Endes musste das Paar mit der Schweiz vorliebnehmen. Schuld an allem war US-Präsident Donald Trump (79)!

"Kurz vor 5 Uhr morgens wurden wir von der Durchsage des Piloten geweckt. Wir dachten, wir würden landen, aber er teilte uns mit, dass die USA den Iran über Nacht angegriffen hätten", so Croxford.

"Die Flugsicherung und die nationale Sicherheit hatten eine schwere Entscheidung getroffen, und zu unserer eigenen Sicherheit mussten wir umkehren. Er entschuldigte sich und sagte, unsere Sicherheit habe oberste Priorität."

Wie auch andere Flüge in Richtung Dubai und Doha musste das Flugzeug umkehren. Allerdings reichte der Treibstoff nicht mehr bis nach Großbritannien.