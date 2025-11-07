Mann kommt mit Hippie-Look zum Friseur: Kurz darauf ist er nicht mehr wiederzuerkennen

Richmond (Virginia) - Da konnte er nur noch lachen. Grund war die Altersangabe seines neuesten Kunden, den Haar-Influencer Thai Nguyen kürzlich in seinem Salon in Richmond, Virginia, begrüßte. Der junge Kerl war im besten Hippie-Look erschienen, mit langen Haaren und ungepflegtem Fusselbart.

So sah der Kunde aus, bevor ihm Thai Nguyen ein Makeover verpasste. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

Während Nguyen wohl ein deutlich höheres Alter erwartet hatte, sagte sein Gast etwas schüchtern: "Ich bin 22." In den Lachanfall seines Friseurs konnte er dann aber trotzdem mit einstimmen.

In einem TikTok-Video von Ende Oktober sind die beiden Männer in Nguyens Salon zu sehen. Nachdem sich beide darüber amüsiert haben, wie viel älter der "Hippie" aussieht, als er ist, verspricht Nguyen: "Wir bringen dich zurück ins Leben."

"Du musst mir aber erklären, was hier los ist, man", foppt er seinen Gast. "Covid ist passiert", rechtfertigt sich der 22-Jährige schließlich. Er habe seitdem nie mehr einen Termin gemacht, die Haare einfach sprießen lassen. Das scheint auch für den Bart des "Friseur-Meiders" zu gelten.

Thai Nguyen hat also einiges vor sich, um seinen Kunden wieder jung aussehen zu lassen. Der hat unterdessen noch einen Einwand.