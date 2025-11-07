Dieser kuriose Wettbewerb läuft an diesem Wochenende mitten in NRW

Dortmund - Im Ruhrgebiet steht an diesem Wochenende eine ganz besondere Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Die bundesweit besten Mensch-Hund-Teams treten ab heute im Dog Dancing an.

Über drei Tage verteilt sucht Deutschland das beste tänzerische Mensch-Hund-Paar. © Henning Kaiser/dpa

Schauplatz ist die Publikumsmesse "Hund und Pferd", die für drei Tage bis Sonntag in Dortmund ihre Tore öffnet. Laut Starterliste treten ein Dutzend Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren Vierbeinern an.

Bewertet wird die beste tänzerische Performance und Ausdruckskraft - nach vorgeschriebenen Positionen und bei Musik.

Auch am morgigen Samstag geht das Dog Dancing weiter - dann mit Darbietungen im Freestyle.