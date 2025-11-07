Dieser kuriose Wettbewerb läuft an diesem Wochenende mitten in NRW
Von Yuriko Wahl-Immel
Dortmund - Im Ruhrgebiet steht an diesem Wochenende eine ganz besondere Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Die bundesweit besten Mensch-Hund-Teams treten ab heute im Dog Dancing an.
Schauplatz ist die Publikumsmesse "Hund und Pferd", die für drei Tage bis Sonntag in Dortmund ihre Tore öffnet. Laut Starterliste treten ein Dutzend Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren Vierbeinern an.
Bewertet wird die beste tänzerische Performance und Ausdruckskraft - nach vorgeschriebenen Positionen und bei Musik.
Auch am morgigen Samstag geht das Dog Dancing weiter - dann mit Darbietungen im Freestyle.
Zu der Messe werden laut Veranstalter insgesamt mehr als 220 Aussteller und Tausende Tiere vom Dackel oder Retriever bis zum Pony und der größten Pferderasse der Welt erwartet.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa