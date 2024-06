Ungeziefer im Ministerium: Kakerlake bringt Sprecher ins Stocken

Sprecher Matthew Miller wurde während einer Pressekonferenz von einer Küchenschabe überrascht. © YouTube/StateDept

"Ich unterbreche nur ungern", sagte Matthew Miller am heutigen Donnerstag (Ortszeit) zu dem Journalisten, dessen Frage er gerade beantwortete. "Aber da ist eine Kakerlake über Ihnen an der Wand. Es tut mir leid, dass ich so abgelenkt bin. Aber sie ist ziemlich groß."

Er hätte vielleicht einfach nichts sagen sollen, fügte Miller hinzu. "Jetzt kann sich keiner im Raum mehr auf die wichtigen Botschaften konzentrieren, die ich hier überbringe."

Im Livestream des Briefings war zu hören, wie jemand offenbar kurzen Prozess mit der Kakerlake machte. Es folgte Applaus.