UPS-Mann stürzt nach Zustellung: Was er dann dem Empfänger schreibt, sorgt für mega Lachen

Rumms, da lag UPS-Zusteller Steven Benavides am Boden. © TikTok/Screenshot/astro.knot

Da der US-Amerikaner wusste, dass sein Fauxpas gefilmt worden sein musste, weil ihm die Türkamera vertraut war, machte er Nägel mit Köpfen. Benavides kehrte noch einmal zum Eingang zurück, um seinem Empfänger eine Zustellkarte der besonderen Art zu schreiben.

Da der Familienvater neugierig war, wie sein Sturz aussah, schrieb er: "Ich bin gerade so heftig in eurem Eingangsbereich gestürzt. Schaut euch die Ringkamera an, um richtig lachen zu können. LOL. Schickt mir bitte das Video!" Dafür hinterließ Benavides sogar seine private Handynummer auf der Zustellkarte.

Tatsächlich bekam der UPS-Mann nach einer Weile den entscheidenden Teil des Videos zugeschickt. Weil er das Material so komisch fand, entschloss er sich vergangenen Monat, es inklusive eines Fotos der Zustellkarte auf TikTok zu veröffentlichen.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.