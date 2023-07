US-Amerikanerin geht in Australien erstmals in Bar: Was sie dort erlebt, kann sie nicht begreifen

US-Amerikanerin Tate erklärt in einem TikTok-Video, warum Bar-Besuche in Australien bei ihr zu einem Kulturschock geführt haben.

Von Christian Norm

USA/Australien - Erst einer, dann zwei, dann drei - doch nichts passierte. Es folgten weitere Bar-Besuche, die genauso abliefen, wie die vorangegangenen. Schließlich begann TikTok-Userin Tate ernsthaft an ihrer Attraktivität zu zweifeln. Denn während die US-Amerikanerin in Los Angeles und Arizona ständig Drinks ausgegeben bekommen hatte, wollte sich in ihrem Australien-Urlaub kein Mensch mit ihr abgeben.

TikTok-Userin Tate dürfte in Sachen Attraktivität keine Probleme haben. Warum zeigten ihr die australischen Männer dann die kalte Schulter? © Bildmontage: Instagram/Screenshots/tateduane Fassungslos wandte sich die junge Dame schließlich an eine Einheimische, um zu erfahren, was sie die ganze Zeit über falsch gemacht hatte. Danach meldete sie sich bei ihren Followern, um sie auf ihrem TikTok-Account aufzuklären. "In Amerika ist es sehr üblich, dass Männer dich ansprechen und dir anbieten, dir einen Drink zu spendieren, manchmal ist das sogar ein bisschen zu aggressiv", so Tate in dem Video (siehe unten).

In Australien sei es komplett anders gelaufen. "Nach den ersten paar Malen Ausgehen hatte ich das Gefühl, so hässlich zu sein, dass ich mich fragte: 'Warum sprechen mich diese Typen nicht an?'" Kurioses Influencerin wird dank zahlreicher Veränderungen an ihrem Körper zur "Vampirfrau" Die Einheimische schenkte der verzweifelten Amerikanerin schließlich reinen Wein an. "Das passiert hier nie", sagte sie laut Tate. Aber warum?

TikTok-Userin Tate klärt in ihrem Video auf