US-Behörden kämpfen gegen "drogensüchtige Ratten", die ihre Beweismittel zerstören!

Houston (Texas/USA) - Behörden der Stadt Houston im US-Bundesstaat Texas haben ein Ratten-Problem. Die Nagetiere haben offenbar Gefallen an bewusstseinsbeeinflussenden Beweismitteln gefunden, welche die Polizei in Asservatenkammern gelagert hat. Laut Bericht von "The Washington Post" wolle man jetzt gegen "Ganja-Mäuse" vorgehen.