Vater glaubt nicht, was Sohn im Pool gefunden haben will: Als er reinschaut, ist er platt!

Queensland (Australien) - Während einige Teile Deutschlands mit Hochwasser zu kämpfen haben, sieht es in Australien nicht viel besser aus. Dort wütete kurz vor Weihnachten der Tropensturm "Jasper" in Queensland. Als ein Vater mit seinen Söhnen zurückkehrte, um die Schäden zu begutachten, nutzten die Jungs die Gelegenheit, um im Pool zu baden. Plötzlich rief einer von ihnen aufgeregt nach seinem Vater. Der konnte nicht glauben, was ihm sein Sprössling erzählte. Doch als er in den Pool schaute, war er platt.