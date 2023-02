Vater lässt Kind mit Handy spielen: Als es später an der Tür klingelt, ist er fassungslos

Keith Stonehouse mit Sohn Mason (6). © Facebook/Screenshot/Keith Stonehouse

Vergangenen Samstag beging der Mann seinen teuren Fehler. Vor dem Schlafengehen hatte er dem sechs Jahre alten Mason nämlich erlaubt, noch ein wenig mit Papas Handy zu spielen.

Als es gegen 21 Uhr an der Haustür der Familie in Chesterfield Township klingelte, blieb Stonehouse die Spucke weg. Vor ihm stand ein Lieferant mit Essen im Wert von mehreren hundert US-Dollar. Fassungslos nahm das Familienoberhaupt die übergroße Bestellung an.

"Ich sagte: 'Was ist hier los? Warum bringen Sie mir Essen?'", erzählte Stonehouse in einem Interview mit dem CNN-Sender WDIV-TV. Kurz darauf sei bei ihm der Groschen gefallen.

Doch damit war die kuriose Geschichte noch nicht zu Ende. Sie ging erst richtig los!