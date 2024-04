Vater wickelt Baby erstmals: Das Ergebnis lässt Millionen lachen

Missouri (USA) - Wer sich mit Babys nicht auskennt, dürfte verwundert sein, wenn er manch ein sehr kompakt verpacktes "Exemplar" zu Gesicht bekommt. Denn während sich kaum jemand wohlfühlen dürfte, wenn er oder sie derart in seine Kleidung eingequetscht wird, geht es den Kleinsten unter uns genau umgekehrt. Lachende Dritte sind zurzeit allerdings die TikTok-User ...

Doch was der junge Kerl "ablieferte", brachte die Mutter dermaßen zum Lachen, dass sie sofort ein Video drehte.

Dabei wird das Baby extra eng eingewickelt, auch die Arme liegen direkt am Körper an, werden mit Stoff umhüllt.

Babys sind bis zur Geburt viel enger "eingepackt", als sie es jemals wieder sein werden (im Mutterleib). Um ihnen dieses wohlige Gefühl auch in der realen Welt zu vermitteln, wurde das sogenannte Pucken erfunden.

Beim Pucken hatte sich Moores Partner sehr "kreativ" entfaltet. © TikTok/Screenshot/katelynmoore

"Ich habe mich totgelacht, also habe ich es auf Video aufgenommen und an meine Freunde geschickt, weil es so lustig ist", sagte die 24-Jährige diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

In dem kuriosen Clip liegt Moores Sohn auf dem Bett seiner Eltern. Den Versuch seines Vaters, den Säugling professionell zu pucken, kann man getrost als gescheitert bezeichnen.

Während beide Hände des Babys frei liegen, ist sein Hals besonders eng umwickelt. Wenig begeistert, aber friedlich liegt der Kleine so im Bett seiner Eltern.

Da sein Vater ihn ganz offensichtlich irgendwie eingewickelt hat - ohne zu wissen, was er eigentlich tat - können die TikTok-User umso herzlicher lachen.

"Wir waren neue Eltern mit Schlafmangel, die einfach ihr Bestes versuchten", so die Erklärung von Moore, deren Sohn inzwischen ein paar Monate älter ist.

Mit etwas Abstand kann nun wohl auch der Vater über die damalige Zeit lachen. In jedem Fall ist das Video ein viraler Hit mit 2,2 Millionen Klicks.