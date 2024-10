Vater soll Kind ins Bett bringen: Als Mutter ins Kinderzimmer schaut, fällt ihr die Kinnlade runter

Als es plötzlich verdächtig still im Kinderzimmer wurde, schaute Shanice neugierig nach. Dann fiel ihr die Kinnlade herunter.

Von Christian Norm

Maryland (USA) - Das "Bettchenprogramm" am Abend stellt für viele Eltern eine besondere Herausforderung dar. Nicht anders geht es Shanice Jones und ihrem Mann, wenn ihr gemeinsamer Sohn Noah schlafen gehen soll. Die Familie aus Maryland hat dann oft ein ziemliches Theater vor sich. Kürzlich war mal wieder Papa an der Reihe. Als es plötzlich verdächtig still im Kinderzimmer wurde, schaute Shanice neugierig nach. Dann fiel ihr die Kinnlade herunter.

Shanice Jones lebt mit ihrem Sohn Noah und ihrem Mann in Maryland. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/shanicejones118 In einem TikTok-Video (siehe unten) hat sie in dieser Woche ihren "Fund" dokumentiert. In dem Clip geht die Mutter mit laufender Kamera ins Kinderzimmer. Dort liegt statt Noah ihr Mann im Kinderbett - und schläft wie ein Baby. Immerhin: Der kleine Sohnemann schläft ebenfalls. Allerdings liegt er auf dem Schlafsessel neben seinem Bett. Ihre beiden Jungs hatten es also mal wieder gründlich vermasselt. Dafür schliefen sie nun wenigstens. Kurioses Steward schmeißt Frauen aus dem Flieger, weil sie bauchfrei tragen Im Interview mit Newsweek plauderte Shanice diese Woche über ihr kurioses Video und verriet, warum ihr Mann es diesmal so vermasselt hatte.

TikTok-Video zeigt ulkigen Moment mit Vater und Sohn