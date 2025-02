Vater staunt, was Frau und Tochter zu ihm sagen: Doch so viele andere müssen lachen

New Jersey (USA) - "Oh mein Gott, was ist mir hier passiert?" Dave Ippolito (38) aus New Jersey muss noch ein wenig verdauen, was ihm kürzlich mit seiner Tochter Ava (5) und seiner Frau Janie (36) widerfahren ist. Doch während der Mann sich mit den aktuellen Gegebenheiten abzufinden scheint, können viele andere über seine Lage herzlich lachen. Denn das passende TikTok-Video hat inzwischen ein Millionenpublikum erreicht.