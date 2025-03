Vater will Tochter beim Streichen helfen: Was er stattdessen tut, lässt Lachtränen fließen

USA - War er nun der beste Mann oder nur ein Klotz am Bein? Irgendwie beides! In jedem Fall lässt der Vater von Emily Huynh (29) derzeit jede Menge Lachtränen auf TikTok fließen. Es begann alles damit, dass die US-Amerikanerin ihren alten Herrn fragte, ob er ihr beim Streichen helfen wolle.

Erst war ihr Vater noch voll dabei. Doch bald musste Emily Huynh (29) ganz andere Dinge mit ansehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/emilyhuynhhh

In einem kuriosen Video ist zu sehen, wie die Hilfe des Mannes ausfiel. Während Emilys Vater in der ersten Szene noch fleißig Farbe anrührt, kippt die Stimmung schon bald.

Etwa 15 Minuten nach Arbeitsbeginn gönnt sich der gebürtige Vietnamese ein Essenspäuschen. Natürlich braucht er danach erst mal einen Verdauungsschlaf. Den hält er in einem der Zimmer auf dem Fußboden ab.

Was Emily Huynh nicht allzu sehr gefallen haben dürfte, kommt beim TikTok-Publikum umso besser an. In nur vier Tagen erhält der Clip rund 500.000 Klicks, dazu fast 100.000 Likes.

Doch nicht alles ist so, wie es scheint. In einem Interview mit Newsweek rückte die 29-Jährige diese Woche einige Dinge in ein anderes Licht.