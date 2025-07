Polizist stoppt Raser: Warum der Beamte ihn dann anfasst, berührt so viele Herzen

Dabei entstand ein Foto, das den Beamten und den angehaltenen Autofahrer am Fahrbahnrand des Highways zeigt, während sich der Polizist um die Kleidung des Fremden kümmert. "Zur Erinnerung: Mitgefühl gibt es auch am Straßenrand", schreibt das Revier von St. Tammany Parish in seinem Beitrag.

Der Autofahrer bekam zwar trotzdem einen Strafzettel wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung, fuhr aber dank der Freundlichkeit des Beamten sicher trotzdem mit weniger Groll weiter zur Beerdigung.

Im Netz wurde der Polizist für seine nette Art gelobt: "Es sind die kleinen Gesten, die die größte Wirkung erzielen", schreibt ein User im Kommentarbereich. Ein anderer meint: "In einem Moment, in dem es einfach nur um eine Verkehrskontrolle hätte gehen können, entschied sich Deputy Byers für Mitgefühl – sie verwandelte Frustration in Würde und Stress in Unterstützung."