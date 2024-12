"Versuchst Du, mich umzubringen!?" Frau bekommt schockierendes Weihnachtsgeschenk von Kollegen

Wie die Amerikanerin in einem Video auf TikTok berichtete, hatte sie sich beim diesjährigen Wichteln angemeldet und kurz darauf eine anonyme Mail erhalten. Darin wurde sie gefragt, ob sie irgendwelche Allergien habe.

Ein Pekan-Kuchen wurde Abi beinahe zum Verhängnis. (Symbolbild) © 123RF/longstockingpippi

In einem weiteren Video gab Abi noch ein paar weitere Details rund um die Situation preis. So erklärte sie, dass sie nach dem Vorfall weder zur Personalabteilung noch zur Polizei gegangen ist.

Allerdings war ein Personaler von Abis Betrieb von selbst auf das TikTok-Video aufmerksam geworden und hatte sie um ein Gespräch in ein paar Tagen gebeten.

"Ich will nicht, dass jemand meinetwegen gefeuert wird. Schließlich stehen die Feiertage an", erklärte Abi. Dennoch hofft sie herauszufinden, was der Grund für diesen derben Scherz war.

Übrigens: Mit leeren Händen musste Abi nach dem Wichteln nicht nach Hause gehen. Eine weitere Kollegin hatte den Kuchen bemerkt und wusste von Abis Allergie. Kurzerhand bot sie ihr an, Geschenke zu tauschen. Immerhin!