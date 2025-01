Frau denkt, sie hätte Schleife für Tür bestellt: Was dann kommt, bringt Millionen zum Lachen

Oklahoma (USA) - Vor Kurzem bestellte Whitney Ashmore (27) aus Oklahoma bei Temu eine dekorative Türschleife für fünf US-Dollar (4,87 Euro). Was stattdessen kam, konnte sie kaum glauben - Millionen TikTok-Nutzer hingegen können seitdem herzlich lachen.

Dann zeigt Ashmore, was sie stattdessen erhalten hat. "Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben", erklärt die 27-Jährige, während sie einen Vorhang ins Bild hält, auf dem das zuvor von ihr eingeblendete Foto aufgedruckt ist.

In dem entsprechenden Clip stellt die junge Frau zunächst das Anbieterfoto vor. Darauf ist eine repräsentative Haustür zu sehen, an der die prachtvolle Schleife hängt.

Ziemlich düpiert stellt Ashmore den Vorhang der "Türschleife" in ihrem viralen TikTok-Video vor. © TikTok/Screenshot/whitkash

"Ich habe eine Rückerstattung erhalten und musste den Artikel nicht zurückschicken, also suche ich mir jetzt einfach lustige Verwendungsmöglichkeiten dafür aus. Ich habe ihn zum Beispiel am Zimmer meiner Mitbewohnerin aufgehängt, ohne ihr Bescheid zu sagen", erklärte Ashmore diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Gegenüber dem US-Magazin räumte sie allerdings ein, dass sie die Beschreibung des Artikels nicht gelesen, sondern sich auf das Foto und die Überschrift verlassen habe.

Auch Temu wollte den viralen Hit nicht einfach so stehen lassen. Ebenfalls gegenüber Newsweek gab das Unternehmen eine Stellungnahme ab.

Darin heißt es unter anderem: "Temu bietet eine vielfältige Produktauswahl in über 200 Kategorien, um den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Von den Verkäufern wird erwartet, dass sie für jedes Produkt klare Beschreibungen bereitstellen (...)."

Das scheint bei Ashmores Artikel wirklich nicht der Fall gewesen zu sein. Denn inzwischen ist er bei dem Online-Händler in der früheren Form nicht mehr erhältlich.