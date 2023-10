Vierbeiner in gruselige Kostüme gesteckt! 15.000 Besucher feiern Halloween-Parade für Hunde

Großstadthunde versammelten sich am gestrigen Samstag rund zwei Stunden, eher unfreiwillig verkleidet als etwa Cleopatra, Willy Wonka oder Kobold.

Von Chris Pechmann

New York City (USA) - Egal, ob auf dem Festwagen, an der Leine oder auf Händen getragen: Großstadthunde versammelten sich am gestrigen Samstagnachmittag (Ortszeit), eher unfreiwillig verkleidet als etwa Kleopatra, Willy Wonka oder Kobold. Die alljährliche Halloween-Hundeparade spukte durch den New Yorker Stadtteil Manhattan East Village (USA).

Teilnehmer aus nah und fern feierten ihre geliebten Hunde bei der "33. Tompkins Square Halloween Dog Parade". © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa Wie die Veranstalter der "33. Tompkins Square Halloween Dog Parade" bekannt gaben, hätte das Vierbeiner-Event in diesem Jahr fast nicht stattgefunden! Steigende Kosten und Probleme bei der Genehmigung machten den Organisatoren das Leben in diesem Jahr schwer. Es klappte dennoch. Unterstützung gab es unter anderem von einem Unternehmen für Hundewellness, ganz zur Freude der Tierliebhaber. Laut The New York Times pilgerten deshalb im Vergleich zum Vorjahr sogar fast doppelt so viele Menschen zum Event und schraubten die Besucherzahl auf rund 15.000 hoch. Unter ihnen befanden sich auch eine Menge kostümierte Teilnehmer des Laufs, samt tierischem Anhang. Viele werkelten zuvor monatelang an den mehr oder weniger gruseligen Verkleidungen für sich und ihre geliebten Vierbeiner.

Nicht alle Vierbeiner teilten jedoch die Begeisterung ihrer Halter. © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa

Knapp 600 Zweibeiner meldeten sich sogar zum zugehörigen Kostümwettbewerb an, der im Anschluss an den zweistündigen Lauf stattfand. Durch Preisrichter wurden vor Ort die 40 besten Verkleidungen gekürt, darunter kamen schließlich sechs Kostümierungen ins Finale.

Ein Spitz im Honigtopf

Der Zwergspitz "Pookah" schnappte sich mit rotem Pullover und in einen Honigtopf steckend den Preis für die beste Verkleidung. © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa Wie Gothamist berichtete, wurden die tierischen Finalisten als Pikachu-Paradeballon dekoriert oder in Anlehnung an das "This Is Fine"-Meme geschmückt. Vergeben durch den Applaus des Publikums siegte letztendlich jedoch Zwergspitz "Pookah", inspiriert durch "Winnie Puuh", in einem Honigtopf steckend. Die Hundehalter freute es. Sam Carpenter und Michelle Leone, ebenfalls passend verkleidet als Tigger und Ferkel, holten sich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Freikarten für eine Hundetagesstätte. "Wir sind überglücklich", sagte Leone, die gemeinsam mit ihrem Freund und ihrem Wauwau 2024 auf jeden Fall wieder teilnehmen will. Die Überlegungen zur Verkleidung im nächsten Jahr laufen bereits: "Heute Morgen haben wir schon angefangen, darüber zu diskutieren, was wir tun werden."

Zahlreiche Hundehalter und Vierbeiner kamen in Partnerkostümen, wie etwa aus "Scooby-Doo". © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa