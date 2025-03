Vierjähriger muss ohne Nieren leben: Was er plötzlich zu seinem Vater sagt, verstört diesen

Kansas City (Missouri/USA) - Dieser Satz hat einst Filmgeschichte geschrieben. Jetzt sorgt er auch im wahren Leben für Aufregung. Seit vergangenem Monat geht das entsprechende Video viral, in dem der kleine Beckham (4) die Worte an seinen Stiefvater richtet. Besondere Brisanz erhält die Aussage des Jungen dadurch, dass ihm im Alter von zwei Wochen beide Nieren entfernt werden mussten.

Beckham und sein Stiefvater unterhalten sich auf dem Sofa, als der Satz unvermittelt fällt. © TikTok/Screenshot/skcollins0901

In dem Video sitzen der Mann und sein Stiefsohn entspannt auf der Couch in ihrem Haus in Kansas City, Missouri. Dann passiert es: Beckham dreht sich zu seinem Elternteil um und sagt: "Ich sehe tote Menschen."

Das sitzt! Während der Stiefvater verstört in die Kamera blickt, herrscht auch dahinter Entsetzen. Denn Beckhams Mutter Sara Collins filmt den Moment gerade.

Beiden Erwachsenen kommt sofort derselbe Film in den Sinn: "The Sixth Sense" (1999) mit Bruce Willis und Haley Joel Osment. Darin geht es um einen kleinen Jungen, der damit leben muss, dass er täglich toten Menschen begegnet - und genau diesen Satz sagt.

"Sein Stiefvater und ich, Millennials, die mit diesem Film aufgewachsen sind, waren sofort total geschockt", erzählte Sara Collins kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

Kurz darauf versuchten sie herauszufinden, was es damit auf sich hatte.