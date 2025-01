Frau ist entsetzt, als sie merkt, dass alle mitbekommen, was sie im Auto hört

Alabama (USA) - Während sie richtig kalt erwischt wurde, können andere nun darüber lachen. Dabei ist Alyssa Mckee (25) gar nicht so unvorbereitet gewesen. Schon vor einer Weile hatte die junge Frau aus Alabama einmal von außen getestet, ob man die laut aufgedrehte Musik in ihrem Auto hören konnte - doch es blieb still. Dummerweise war ihr eine andere Sache entgangen.