Frau kauft seltsame, alte Lampe: Als sie herausfindet, was die kann, ist sie sprachlos

Minneapolis (Minnesota) - Ihre Begeisterung stößt auf ganz viel Gegenliebe: Denn in nur zwei Tagen hat das TikTok-Video von Elizabeth (28) aus Minneapolis 5,4 Millionen Klicks erreicht. Grund dafür ist die Funktion einer seltsamen Lampe, die die Schnäppchenjägerin in einem Secondhand-Shop ergattert hat.

Elizabeth (28) stellt die alte Lampe in ihrem viralen TikTok-Hit vor. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/paigieelizabeth

In dem kuriosen Video stellt die 28-Jährige stolz ihr Fundstück vor. Der zunächst unscheinbare Gegenstand läuft in dem Moment zur Hochform auf, als er an den Strom angeschlossen wird.

Völlig verdutzt sieht Elizabeth, wie die Lampe in vielen bunten Farben erstrahlt. Doch es wird noch besser: Sie reagiert auf Geräusche, passt ihre Farben daran an.

Mit offenem Mund beobachtet ihre Käuferin das Treiben, kann nicht glauben, was sie für eine Investition von 14,99 US-Dollar (13,78 Euro) geboten bekommt.

Auch das TikTok-Publikum kann sich an dem Schauspiel nicht sattsehen. Neben den vielen Klicks sind inzwischen rund 950.000 Likes zusammengekommen.

Newsweek hat sich deshalb jetzt bei Elizabeth gemeldet, um mehr über die Lampe zu erfahren.