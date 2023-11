Völlig irre! Frau fährt mit Kind auf der Frontscheibe durch die Stadt

Melbourne (Australien) - Anwohner filmten eine Frau, die gemeinsam mit dem Sohn ihrer Freundin im Auto unterwegs war – also, die Frau saß im Wagen. Der Junge dagegen hatte woanders Platz genommen und so alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Mit dem Kopf nach unten lag der Elfjährige während der Fahrt auf der Frontscheibe des Autos. © Screenshot/X/@ainsleykoch

Die Szenen, die sich am Sonntag in Pakenham, südöstlich der australischen Millionenstadt Melbourne abspielten, erinnerten an einen Stunt aus einem Film.

Videos von Passanten zeigen, wie ein graues Auto mit einem Kind auf der Windschutzscheibe durch die Gegend fuhr. Anwohner schätzten, dass der Wagen mit etwa 50 km/h unterwegs war.

Wie 7news.com.au berichtete, saß eine 27-Jährige am Lenkrad. Der Sohn ihrer Freundin sei plötzlich durch das Dach nach draußen geklettert, ohne dass sie ihn noch aufhalten konnte, so die Fahrerin.

Zeugen gaben an, dass die Frau sie ausgelacht habe, als sie sie aufforderten, das Auto anzuhalten.