Völlig irre! Frau wird verhaftet, dann taucht plötzlich der Grinch auf

Der Grinch ist als Weihnachtshasser bekannt und wurde von der Polizei in Florida eingesetzt, um eine Verhaftete auf die Schippe zu nehmen. © Screenshot/Facebook/Lee County Sheriff's Office

Was war passiert? Shana Hudson meldete einen Einbruch in ihrem Haus. Dabei gab die Mutter an, dass auch Weihnachtsgeschenke, die für ihre Kinder bestimmt waren, geklaut worden seien.

Die Beamten begannen zu ermitteln und stellten ziemlich schnell fest, dass die Frau gelogen hatte. Vermutlich wollte Hudson Geld von der Versicherung abstauben und versteckte die Geschenke in der Wohnung eines Verwandten.

Videoaufnahmen zeigen, wie die Amerikanerin wegen ihres Betrugsversuchs verhaftet wurde. Begleitet von einem als "Grinch" verkleideten Polizisten.

"Dieses erbärmliche Verhalten ist inakzeptabel, vor allem in Anbetracht der Umstände in der Weihnachtszeit", sagte Sheriff Carmine Marceno, Chef der Polizei von Lee County nach der Verhaftung der 39-Jährigen.