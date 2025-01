Frau findet Spinne in ihrem Zimmer: Was sie dann entscheidet, bereut sie schon bald

Cornwall (England) - Leben und leben lassen: Frei nach diesem Motto handelte Ellinor Smith aus dem englischen Cornwall, als sie kürzlich eine große Spinne in ihrem Zimmer entdeckte. Doch schon bald sollte die junge Frau ihren entspannten Umgang mit dem Krabbeltier bereuen!

Viele bekommen bei dem Anblick dieser Spinne Angst, die Betroffene Ellinor Smith zu ihrem Glück nicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thecornishcrafter

Vor einigen Tagen präsentierte Smith ihr Dilemma in einem kuriosen TikTok-Video, das inzwischen mehr als 300.000 Klicks hat. Darin sind viele kleine schwarze Punkte an den Wänden und der Decke ihres Zimmers zu sehen: Babyspinnen!

"Ich würde sagen, es waren zwischen 100 und 150", erklärte die Engländerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Zwar fehlt diese hohe Schätzung in ihrem Clip, dennoch lehrt er viele User seitdem das Fürchten.

Wer vor Spinnen Angst hat, ist bei diesem Video definitiv an der falschen Adresse. In der Kommentarspalte geben einige zu, dass sie in dieser Umgebung unmöglich schlafen könnten.

Smith sieht die Dinge zu ihrem Glück deutlich entspannter. Im Gespräch mit dem US-Magazin verriet sie, wie sie mit dem Problem umgeht.