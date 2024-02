Während ihre Kinder Sport machen: Eltern liefern sich wilde Prügelei

Bei einem Ringer-Turnier zwischen Schülern lieferten sich deren Eltern eine Massenschlägerei.

Von Marcus Scholz

New Jersey (USA) - In der Sporthalle einer Highschool im US-Bundesstaat New Jersey flogen am Sonntag die Fäuste. Eltern, die ihre Kids während eines Ringer-Turniers anfeuerten, bekamen sich plötzlich in die Haare. Die Polizei musste einschreiten.

Bei einem Ringerwettkampf kann es schon mal zur Sache gehen. Allerdings meistens zwischen den Kämpfern und nicht den Zuschauern. © Screenshot/X/@MrPatMineo Ein Video, das bei X veröffentlicht wurde, zeigt die wilden Szenen aus der Phillipsburg Highschool in Warren County, etwa 110 Kilometer östlich von New York. Als sich die Kinder der Jugendmannschaften aus Phillipsburg und High Point auf der Sportmatte gegenüberstanden, gerieten abseits zwei Väter aneinander. Wie die New York Post berichtete, habe einer der beiden behauptet, dass sein Sohn während eines Ringkampfs geschlagen wurde. Die Streithähne keiften sich zuerst an, danach nahm die Szene an Fahrt auf. Gegenseitigen Remplern folgte ein Duell Mann gegen Mann. So, als würden die Väter ihren Kids nacheifern wollen. Der Kampf schien die übrigen Eltern auf der Tribüne der Turnhalle angestachelt zu haben. Wie wild geworden stürzten sich einige von ihnen unter lautem Geschrei die Stufen hinunter und mischten sich ein.

Polizisten führten eine Mutter in Handschellen ab