Warnschilder übersehen: Autofahrer sitzt auf meterhohem Erdhügel fest

Die Bauarbeiter ließen sich vom Auto über ihnen gar nicht beeindrucken, sondern machten einfach weiter ihren Job. © Screenshot/Facebook/CHP - Fresno

"Selbst an klaren Tagen ohne Nebel oder Regen gibt es immer noch Gefahren auf der Straße", leitete die Autobahnpolizei des US-Bundesstaats Kalifornien ihre Mitteilung auf Facebook ein.

In diesem Fall war "die Gefahr" ein älterer Herr, der mit seinem Auto unterwegs gewesen war und Hinweisschildern nicht allzu viel Aufmerksamkeit hatte zukommen lassen.

Denn der offenbar verwirrte Senior ignorierte alle Warnungen entlang des Straßenrandes und rauschte mitten auf dem Highway in eine große Baustelle hinein. Am Ende eines riesigen Erdhügels blieb der Wagen schließlich liegen. Die Frontpartie baumelte gefährlich in der Luft, so wie an einer Klippe.

Herbeigerufene Polizisten konnten den Mann schließlich aus seiner Notlage befreien, nahmen ihm aber auch direkt danach Auto und Führerschein weg. Dass niemand verletzt wurde, sei ein Wunder, so die Beamten.