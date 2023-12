Warum er auf die Alten schwört: Unternehmer will nur noch Ü-60-Jährige einstellen

Weiter führt er aus: "In den letzten drei Jahren schufen wir neue Geschäftszweige, für die wir einige junge Leute zwischen 20 und 30 aufnahmen. Aber deren Leistungen waren enttäuschend."

Roberto Brazzale führt mit seinen Brüdern in siebter Generation die gleichnamige Brazzale AG. Das Molkereiunternehmen hat nach eigenen Angaben 700 Mitarbeiter weltweit, erzielt dabei mehr als 300 Millionen Euro Umsatz.

Gehören nicht aufs Abstellgleis: Mitarbeiter über 60. © 123RF/mklrnt

Viele seiner neuen Angestellten kenne Roberto Brazzale noch aus seiner Schulzeit. Sie haben vorher in anderen Branchen gearbeitet, wollten sich aber umorientieren.

Seine Philosophie erklärt er dabei so: "Es ist nicht so, dass bei uns alles rosig ist, denn Spannungen bei der Arbeit können vorkommen. Dank der alten Freundschaften schafft man es aber, sie zu überwinden. Spätestens vor dem Kaffeeautomaten ist die Welt wieder in Ordnung."

Gegenüber der italienischen Zeitungsgruppe "Quotidiano Nazionale" schwört der Unternehmer auf die Fähigkeiten der Alten.

"Ich sehe keine jungen Leute, die das tun könnten, was dieses Team kann." Es sei absurd, dass Unternehmen 50-Jährige in den Vorruhestand schicken. "Einige Dreißigjährige hatte ich zum Probearbeiten da", sagt der Unternehmer. Die hätten aber alle wenig Initiative gezeigt.

Brazzale sagt: "Das Potenzial eines Menschen hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit Leidenschaft, Intelligenz und dem Wunsch zu lernen."