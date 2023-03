Warum Männer in Dessous für Frauen-Unterwäsche werben

China - In China boomt Livestream-Shopping, doch Unterwäsche-Labels haben ein großes Problem: Frauen in Unterwäsche werden als obszöner Inhalt von Online-Plattformen verbannt und mit satten Geldstrafen versehen. Nun müssen Männer herhalten, um das Problem zu lösen.

Auf "Douyin", dem chinesischen Gegenstück zu TikTok, tauchen immer mehr Livestreams von Männern in Frauenunterwäsche auf. © Bildmontage/Screenshots: Twitter/@xiaojingcanxue

Laut dem US-Nachrichtenmagazin Insider sollen Frauen in China nicht mehr via Livestream in Dessous modeln dürfen. Unternehmen, die sich auf den Online-Vertrieb von Unterwäsche eingestellt haben, trifft das besonders hart - hält sie aber nicht davon ab, kreativ zu werden.

Die Livestream-Shopping-Szene ist eine boomende Branche, welche bereits innerhalb dieses Jahres einen Wert von mehr als 700 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

Entsprechend sorgte ein neues Gesetz, das Frauen in Unterwäsche als "obszöner Inhalt" markiert und bannt, in der chinesischen Dessous-Branche für einen satten Verkaufsdämpfer.

Viele Unterwäsche-Anbieter machen aber trotzdem weiter Onlinewerbung für ihre schlüpfrigen Kleidungsstücke und nutzen dafür das geschlechtsbezogene Schlupfloch aus: Männer dürfen nämlich in Dessous modeln.

Seit Dezember 2022 widmen sich immer mehr chinesische Dessous-Anbieter dieser Strategie und haben Erfolg!