Was für ein Wunder! Doppel-Gebärmutter-Babys sind da

Kelsey Hatcher (32) ist erleichtert: Dem Anschein nach verlief die Geburt am "UAB Women & Infants Services" in Birmingham (Alabama, USA) ohne Probleme. © Instagram/doubleuhatchlings

Wie Hatcher über Instagram bekannt gab, wurde Roxi Layla am Dienstag (19. Dezember) um 19.49 Uhr (Ortszeit) geboren. Ihre Schwester Rebel Laken brauchte ein paar Stunden länger. Sie bekam erst am darauffolgenden Morgen um 6.09 Uhr (Ortszeit) das Leben geschenkt.

Die Geburt am "UAB Women & Infants Services" in Birmingham (Alabama, USA) verlief allem Anschein nach reibungslos ab. Näheres dazu will Hatcher aber erst später verraten: "Jetzt sind wir alle zu Hause und nehmen uns die Zeit, um uns miteinander vertraut zu machen, uns zu erholen und die Feiertage zu genießen", heißt es in ihrem Beitrag auf der Social-Media-Plattform.

Die frischgebackene Zwillingsmama leidet an der Erkrankung "Uterus didelphys". Neben einer doppelten Gebärmutter hat sie auch zwei Gebärmutterhälse.