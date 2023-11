Was ist das denn für 'ne Sche**e?! Genervter Bauer legt Verkehr auf kuriose Weise lahm

Löhnberg - Da hat einem wohl etwas gewaltig gestunken! Am vergangenen Mittwoch legte ein Landwirt aus Mittelhessen einen kompletten Feldweg lahm, da ihm die vorbeifahrenden Autos scheinbar gewaltig auf den Zeiger gingen - und das auf eine ziemlich übel riechende Art und Weise.

Weil ihm der Autoverkehr rund um seinen Hof zu viel wurde, kippte ein Bauer kurzerhand jede Menge Mist mitten auf die Straße. © Gemeinde Löhnberg

Aufgrund von Baumfällarbeiten ist derzeit eine Vollsperrung zwischen Löhnberg und Niedershausen im hessischen Kreis Limburg-Weilburg sowie eine entsprechende Umleitung über die Elbertalstraße eingerichtet.

Da am Mittwoch diese aufgrund eines Unfalls und einer daraus resultierenden Vollsperrung aber ebenfalls gemieden werden musste, führte kein anderer Weg daran vorbei, als dass die ohnehin schon leidgeplagten Autofahrer einen Umweg über einen bewaldeten Hang nahmen.

Wie die Gemeindeverwaltung des 4000-Seelen-Ortes Löhnberg schließlich berichtete, war ein Bauer, der seinen Hof dort hat, damit aber alles andere als einverstanden: Er marschierte deshalb zu seinem Traktor und verteilte kurzerhand etliche Mengen Mist auf dem schmalen, asphaltierten Weg.

Für die mittlerweile vollends verzweifelten Autofahrer gab es somit kaum noch eine Möglichkeit, die Straße zu passieren, was weitere Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Dass die Kurzschlussreaktion des Landwirts aber keinesfalls vertretbar war, mahnte schließlich auch die Gemeindeverwaltung in ihrer Mitteilung an.

Zwar sei man sich der prekären Lage aufgrund der ursprünglichen Vollsperrung bewusst. Dennoch sah man die laufenden Baumfällarbeiten als absolut notwendig an, um Gefährdungen für jegliche Verkehrsteilnehmer zu minimieren.