Was ist das denn? Hier schneit es nie, trotzdem ist alles weiß!

Nachdem Unmengen an Löschschaum aus Feuerlöschern ausgetreten war, wurde ein Hangar an einem Flughafen in Houston in Schaum gehüllt.

Texas (USA) - Der US-Bundesstaat Texas ist nicht gerade für seinen Schneereichtum bekannt. Wer am Donnerstagmorgen den George Bush Intercontinental Airport in Houston aus der Luft gesehen hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Aus der Luft könnte man denken, dass es im sonst so sommerlichen Texas geschneit hat. Fehlanzeige! © Screenshot/X/@lizroldanTX Alles ganz in Weiß. Rund um einen Hangar der Fluggesellschaft United Airlines schien es auf den ersten Blick mächtig geschneit zu haben. Doch kann das im sonst so heißen Texas überhaupt möglich sein? Houston Airports löste das Rätsel im Laufe des Donnerstags auf. Via X-Post vermeldete die Betreibergesellschaft des Flughafens, dass Unmengen an Feuerlöschschaum ausgetreten seien. Bilder zeigen, wie der komplette Hangar inklusive umliegenden Straßen und Autos eingeschäumt wurde. Sogar ein Stoppschild sei im Schaum verschwunden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber Fox 26 Houston. Kurioses Während ihre Kinder Sport machen: Eltern liefern sich wilde Prügelei Ein Räumkommando wurde schließlich damit betraut, die weiße Pracht zu entfernen. Löschschaum hatte keinen Einfluss auf Passagiere und Umwelt Der Löschschaum stand meterhoch auf den Straßen rund um den Flugzeug-Hangar. © Screenshot/X/@lizroldanTX Laut offiziellen Angaben hätten sich weder Menschen noch Flugzeuge im Hangar befunden. Auf Reisende hatte der Vorfall keine Auswirkungen. Ebenso wenig wie auf die Umwelt. Der Schaum sei frei von giftigen Stoffen gewesen und daher unbedenklich, so die Feuerwehr von Houston.

