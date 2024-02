Was ist das? Mann blickt zum Himmel und muss sofort ein Foto machen

Tenterfield (Australien) - Der Schnappschuss eines Mannes aus Australien vom Himmel über seinem Grundstück sorgte im Internet für wilde Spekulationen. Was steckt hinter der besonderen Lichtformation?

Der Himmel über Garry Gibbs Hinterhof sah an jenem Tag ganz besonders aus. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Garry Gibbs

"Ich habe gerade dieses Foto aus meinem Hinterhof in Tenterfield, NSW, gemacht", erklärt Garry Gibbs. "Ich hoffe, jemand kann etwas Licht ins Dunkel bringen, was es ist?"

Auf seinem Bild sieht man im unteren Teil die Dächer mehrerer Gebäude und ein Himmel, der abgesehen von ein paar wenigen schwarzen und weißen Wolken blau erstrahlt. Doch das ist noch nicht alles: Es scheint, als würde eine schnurgerade Linie den Himmel in zwei Hälften teilen - eine hellblaue und eine dunkelblaue.

Zu Recht fragt der Anwohner, was sich da über seinem Kopf abspielt.

In der Facebook-Gruppe "Bureau of Meteorology (BoM)" rätselten direkt Dutzende Leute mit und wollten die Himmelserscheinung mit teils skurrilen Erklärungen deuten. So witzelten manche User, dass Garry Gibbs dort die "Grenzlinie zwischen Sommerzeit und Nicht-Sommerzeit" fotografiert hat, andere bezeichneten das Phänomen als "Übergangspunkt zu einem alternativen Universum".

Ein Nutzer beschrieb das Gesehene als "Fehler in der Matrix".