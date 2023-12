Wegen ihrer Gene: Junge Frau liebt jeden Menschen

Alexandra Birch (27) verspürt viel Liebe für die Welt. © Montage: Instagram/the.birch.family

WBS, auch als idiopathische Hyperkalzämie oder Elfin-face-Syndrom bekannt, entsteht, wenn es am Chromosom 7 zu einer bestimmten Mutation kommt. Es sei "ein bisschen wie das Down-Syndrom, aber uns fehlt Chromosom sieben", fasste Alexandra ihren Fall in der Sendung "Born Different" zusammen.

Das Syndrom geht mit vielen verschiedenen Symptomen einher. "Es zeichnet sich durch kognitive und entwicklungsbedingte Probleme, sehr gesellige Persönlichkeiten, eine Affinität zur Musik [und] ähnliche Gesichtszüge", zu denen auch die "sternenblauen Augen" zählen, aus, erklärte Alexandras ältere Schwester Victoria.

"Es fühlt sich nicht ermüdend an, bei ihrer fröhlichen Energie mitzuhalten– sie war schon immer so", berichtete sie über ihren engen Zusammenhalt mit ihrer kleinen Schwester.

Früher wollte Alexandra immer losgehen und jeden wildfremden Menschen umarmen, doch ihre Schwester brachte ihr bei, dass "nicht jeder freundlich ist, nicht jeder gute Absichten hat."

Ihre Liebe zur Welt will die 27-Jährige aber dennoch nicht verstecken. Sie gründete eine Mode-Linie, die durchaus erfolgreich ist. Ein Teil der Gewinne wird stets an die "Williams Syndrome Association" gespendet.