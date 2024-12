Mutter ruft Weihnachtsmann an, um Tochter Lektion zu erteilen: Kurz darauf fließen Lachtränen

Kaylee Ellis (34) ruft vor den Augen ihrer Tochter Lydia (3) den Weihnachtsmann an. Kurz darauf kann sie sich vor Lachen nicht mehr halten. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kayleeellis02

In dem inzwischen viralen TikTok-Video ist der kuriose Moment zu sehen. Ellis und ihre Tochter stehen nach einem "Eklat" in der Küche. Knallhart zückt die 34-Jährige ihr Handy, um beim Weihnachtsmann zu petzen.

Während sie ihm erzählt, was passiert ist: "Sie hat mich geschlagen", dreht sich Ellis zur Seite. Plötzlich sieht sie, dass ihr Mann Zach (36) sie gerade filmt. Offenbar fällt ihr in diesem Moment selbst auf, was für ein absurdes Theater sie da aufführt - jedenfalls bekommt sie einen Lachanfall, so heftig, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten kann.

Während die Dreijährige völlig verdutzt zu ihrer Mutter schaut, versucht diese sich erfolglos zu sammeln. Schließlich versteckt sie sich hinterm Kühlschrank.

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Newsweek hat diese Woche bei der TikTokerin nachgehakt.