Weil er ihn "hasste": Mann will eigenen Neffen vergiften

James Leach (45) schmiedete einen ausgefallenen Plan, um seinen Neffen zu vergiften. © Pinellas County Jail

James Leach soll seinen Verwandten gehasst haben, zumindest an diesem einen Tag in der vergangenen Woche. Das berichtete FOX NEWS. Und weil der Ärger so groß war, dachte sich Leach einen perfiden Plan aus.

Er soll seinem Neffen ein Frikadellen-Sandwich besorgt haben und dann damit zum Optiker seines Vertrauens gegangen sein. Dort kaufte der 45-Jährige, unter dem Vorwand trockene Augen zu haben, Augentropfen und kippte sie noch im Laden über das Sandwich.

Als der Angestellte entgegnete, dass dabei jemand verletzt werden könnte, soll Leach geantwortet haben, dass die Tropfen nur dazu führen würden, dass sein Neffe "sich selbst ankotzt und sein Gehirn auskotzt".

So weit kam es am Ende aber nicht. Denn das Opfer bekam Wind vom Vergiftungsversuch des Onkels und hatte, zum Glück, zuvor nur einen kleinen Happen von seinem Sandwich abgebissen.