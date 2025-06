Wenn Zebras fliegen: Auf diese irrwitzige Art wird Ausreißer "Ed" wieder nach Hause gebracht

In dem Video sieht man den kuriosen Helikopter-Flug und Ed, der etwas verschlafen an einem Seil hängt und sich die Umgebung von oben anschaut.

Ende Mai dieses Jahres entfloh Zebra-Hengst Ed seinem Gehege im kleinen Ort Christiana. Doch was darauf folgte, hat niemand kommen sehen. Ed wurde binnen weniger Tage in den sozialen Medien zu einer echten Berühmtheit. Dutzende Nutzer erstellten lustige Bilder, in denen man beispielsweise Ed in einem Waffel-Haus sieht, wie er gerade von einer der leckeren Süßspeisen nascht.

Doch neben den erstellten Bildern gingen auch richtige Hinweise bei der Polizei ein. So soll Ed auf der Autobahn gesehen worden sein, woraufhin sie großräumig gesperrt wurde.