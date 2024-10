Wer nicht lacht, kriegt eine Mail: Unternehmen testet Lach-Detektor

Arbeiten im Büro kann anstrengend sein. Wer zu viel Stress hat, lacht in der Regel nur selten. © Daniel Naupold/dpa

Das Schweizer Versicherungsunternehmen Baloise hat sich etwas Kurioses einfallen lassen. Wer nur selten lacht, bekommt ab sofort per E-Mail eine Aufmunterung zugeschickt, etwa ein Meme oder ein lustiges Video.

Grund dafür ist der sogenannte Chief-LOL-Officer, ein neuer Lach-Detektor, der die Häufigkeit von lautem Lachen im Büro aufzeichnet und anhand der aufgezeichneten Audiodaten die Arbeitszufriedenheit misst.

Das kleine Gerät sieht aus wie ein handlicher Lautsprecher und verfügt über ein Mikrofon. Wie Nau.ch berichtet, kommt in dem Gerät Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um das Lachen nicht mit anderen Umgebungsgeräuschen zu verwechseln.

"Eine erwachsene Person lacht im Durchschnitt etwa 15-mal am Tag, deshalb haben wir gesagt: Vier Lacher in zwei Stunden sollten möglich sein, alles darunter ist zu wenig", so die Projekt-Verantwortliche Alexandra Toscanelli.

Wenn man seltener lache, etwa weil man gestresst sei, bekomme man per E-Mail eine Aufmunterung. Eine Social-Media-Agentur habe dazu das Beste aus dem Internet zusammengesucht.