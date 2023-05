Wie konnte das passieren? Waschmaschine löst Polizei-Einsatz aus

Biblis - Der Glaube an von Geistern besessene Gegenstände ist in westlichen wie östlichen Kulturkreisen verbreitet, sei es nun die angeblich von einem Dämon bewohnte Puppe "Annabell" (bekannt geworden durch den gleichnamigen Horrorfilm aus dem Jahr 2014) oder die aus dem japanischen Volksglauben stammenden "Tsukumogami", was so viel wie "Artefakt-Geister" bedeutet. Doch übersinnliche Wesen hatten nicht ihre Hände im Spiel, als eine Waschmaschine am gestrigen Donnerstag einen Polizei-Einsatz auslöste.