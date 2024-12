Wiedersehen wärmt so viele Herzen: Junge mit Down-Syndrom hat Bruder nach Monaten zurück

Salt Lake City (Utah) - Menschen mit Down-Syndrom werden im Volksmund gerne als Sonnenscheinkinder bezeichnet. Grund dafür ist ihre oft ansteckend gute Laune, von der sich so mancher Griesgram eine Scheibe abschneiden könnte. Ein gutes Beispiel ist der vierzehnjährige Jack aus Salt Lake City, Utah. Denn wie sich der Teenager, der das Down-Syndrom hat, in einem TikTok-Clip über das Wiedersehen mit seinem großen Bruder Blake freut, wärmt so viele Herzen.