Wüsten-Diktatur: Wie ein Mann, der alle Länder der Erde bereiste, seinen eigenen Staat erschuf

Slowjamastan - Weil Randy Williams nach eigenem Bekunden schon alle Länder der Erde gesehen habe, gründete der US-Amerikaner kurzerhand sein "eigenes Land" in der Wüste Kaliforniens. Schon 500 Menschen haben sich dem selbst ernannten Sultan angeschlossen und dürfen sich über die kuriosen Gesetze, die in der Spaß-Republik gelten, freuen. Willkommen in "Slowjamastan".