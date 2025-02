Wursttorte zur Hochzeit? Diese Mannheimerin macht's möglich!

Die Torten mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern kosten 69 Euro. © Uwe Anspach/dpa

"Es ist wirklich Geschmackssache, man muss das mögen oder nicht", sagt die 29-Jährige. Eines sei klar: "Es ist eine Kalorienbombe." Ihre Kreationen verkauft die gelernte Wirtschaftsinformatikerin in der familieneigenen Metzgerei.

Der Deutsche Fleischer-Verband lobt Burkhardt für ihren Erfindergeist. "Es gibt durchaus Fleischereien, die Fleisch mit Teig kombinieren, zum Beispiel bei Pasteten", sagt Geschäftsleiter Reinhard von Stoutz.

"Der kreative Ansatz, Torten mit Fleisch anzubieten, ist mir bisher so noch nicht begegnet." Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg zeigt sich ebenfalls begeistert. "Das ist wirklich was Neues und Einzigartiges", sagt Christiane Unger, Bereichsleitung Geschäftsstelle und Veranstaltungen.