Zahnlose Frau sorgt nach Makeover für Staunen: Trickst sie bei der Verwandlung?

Austin (Texas) - Bei dieser Frau passt nichts zusammen! Jessica Wheeler aus Austin, Texas, sorgt seit Tagen für Staunen auf TikTok und ihren anderen Social-Media-Seiten. Zig Millionen Menschen klicken Wheelers Videos an, in denen sie sich von der zahnlosen "Oma" zur "Anfang-20-Beauty-Queen" schminkt. Wie ist denn das möglich? Gar nicht!

Aha, Jessica Wheeler kann sich also von gefühlt 60 Jahren auf Mitte 20 schminken... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/denturequeen21

Make-up kann viel, aber nicht alles. Dennoch will Wheeler, die laut Daily Star 37 Jahre alt ist, den Leuten weismachen, dass sie in "Natur" bereits wie 60 Jahre alt aussieht. Um sich dann Jahrzehnte jünger und schöner zu schminken.

Vergangene Woche sammelte eines dieser Videos allein auf TikTok 14,3 Millionen Zuschauer ein (siehe unten). Darin klatscht sich das zahnlose Nacktmodel Unmengen an Make-up ins Gesicht, zappelt wild herum und zack: Kaum ist ihr Makeover abgeschlossen, könnte sie im Prinzip auch Anfang 20 sein.

Natürlich geht das so nicht. Wer scrollen kann, ist klar im Vorteil. Denn nur wenige Videos unter ihren "Greatest Hits" finden sich bei der Texanerin ganz andere Makeover-Videos.

Auch darin will Wheeler zeigen, wie sehr sie sich mit Make-up verändern kann. Nur, dass sie diesmal schon vor der "Verwandlung" wie Mitte 30 aussieht. Was hat sie also in ihren viralen Hits getan?