Zukünftige Braut erwartet Performance eines Strippers, doch was sie dann bekommt, sorgt für Lacher

Portugal - Stripper, Alkohol und Party scheinen zu einem Junggesellinnenabschied beinahe schon selbstverständlich mit dazuzugehören, doch was dieser zukünftigen Braut geboten wurde, ist mehr als ungewöhnlich.

Da sie zu dem Pop-Sänger keinerlei Verbindung hat, entschied sie sich, den Star einfach selbst zu imitieren. In einem Video , das mittlerweile auf TikTok viral gegangen ist, sieht man die Trauzeugin als eine 2010er-Justin-Bieber-Version verkleidet hinter einem elektrischen Rollladen hervortreten.

Wie Ellie Millar gegenüber " People " erzählt, sei ihre beste Freundin bereits seit ihrer Jugend großer Justin-Bieber-Fan. So entschied sie sich schon Monate vor der großen Feier, Megan mit einer Performance ihres Celebrity Crush' zu überraschen.

Während ihres Junggesellinnenabschieds in Portugal saß Megan Perry mit verbundenen Augen in einem abgedunkelten Raum erwartungsvoll auf einem Stuhl.

Mit ihrer Performance als Justin Bieber beeindruckte Ellie Millar nicht nur die Braut, sondern auch ganz Social Media. © Bildmontage: Screenshot / TikTok / elliemillar96

"Ich war nervös, aber in der Sekunde, als ich Megans Gesicht sah und alle schreien hörte … wurde ich lebendig und Justin übernahm", verrät Ellie weiter.

In einer eigenwilligen Version performte die Trauzeugin den Song "Love Me" des Pop-Sängers, welche sie in wochenlanger Vorbereitung geprobt hatte. Doch nachdem sie die begeisterte Reaktion der Braut gesehen hatte, wusste sie, dass sich die Arbeit gelohnt hatte.

Laut Ellie habe es ihrer Freundin so gut gefallen, dass sie am liebsten in die Vergangenheit zurückreisen würde, um den Moment noch einmal zu erleben.