Zuschauer völlig verwirrt: Wie alt ist diese Frau wirklich?

Maryland - Braune Augen, eine glatte Haut und ein strahlend weißes Lächeln: Cecilia Moreno aus den USA ist eine wahre Augenweide. Soll man allerdings schätzen, wie alt sie ist, stoßen die meisten an ihre Grenzen. Denn die Influencerin trägt zwar mit Stolz ihre grauen Haare, wirkt aber sonst eher wie Ende zwanzig. Ihr wahres Alter muss Cecilia beinahe verteidigen!

Cecilia Moreno sorgt im Netz für ordentlich Verwirrung, da keiner auf den ersten Blick sagen kann, wie alt sie ist. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/silver_sister_says

Auf TikTok hat es sich Cecilia zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist und man jederzeit die beste Version seiner selbst werden kann.

In ihrem Fall fühlt sich die US-Amerikanerin im Alter von 50 Jahren so richtig wohl in ihrem Körper. Im Oktober feiert Cecilia dann sogar schon ihren 51. Geburtstag.

Dass die einstige Brünette bereits 1974 das Licht der Welt erblickte, will ihr im Internet keiner so recht glauben. Auf TikTok veröffentlichte die Frau aus Maryland deshalb mehrere Videos, die ihr Alter beweisen sollen.

Beispielsweise postete sie ein Jahrbuchfoto von ihr aus der Mittelschule, als sie um die zwölf Jahre alt war. In einem anderen Clip zeigt sie ihren Zuschauern den Schülerausweis der 12. Klasse aus dem Jahr 1993. Trotzdem schreiben einige Follower weiterhin, dass sie es "nicht glauben" können, dass Cecilia bereits die 50 überschritten hat.