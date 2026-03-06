Weltweit einmalig: Zweijähriger leidet an nie zuvor gesehener Krankheit
Großbritannien - Bei einem zweijährigen britischen Jungen wurde eine äußerst seltene Krankheit diagnostiziert, die den Ärzten bisher völlig unbekannt war.
Wie die Mutter des Jungen auf GoFundMe berichtet, erlitt Oli-Jay Morris kurz nach seinem zweiten Geburtstag am 31. Juli 2025 in der Nacht einen schweren epileptischen Anfall. Der Rettungsdienst versuchte zunächst, die Krämpfe mit Medikamenten zu stoppen - jedoch ohne Erfolg.
Schließlich wurde der kleine Junge auf die Intensivstation gebracht, wo die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzten.
In den darauffolgenden Wochen führten Mediziner bei Oli-Jay viele Untersuchungen durch.
Nach unzähligen Tests und MRT-Aufnahmen konnten sie schließlich die Ursache für seinen dramatischen Gesundheitszustand feststellen.
Der Junge leidet an einer Genmutation, der "mitochondrialen Erkrankung DNM1L-EMPF", die zuvor noch bei keinem anderen Menschen auf der Welt dokumentiert wurde.
Familie bittet dringend um Spenden
Die Erkrankung ist lebensbedrohlich und verursacht schwere neurologische sowie stoffwechselbedingte Störungen.
Da die Zellen seines Körpers nicht genügend Energie produzieren können, ist Oli-Jay nicht mehr in der Lage, selbst grundlegende Körperfunktionen auszuführen. Essen, Sprechen, Weinen oder sogar Atmen fällt ihm schwer. Eine Heilung für diese seltene Krankheit gibt es bislang nicht.
Wie Mirror berichtet, ist inzwischen auch das Biotechnologie-Unternehmen Unravel Biosciences in den Fall involviert. Sie untersuchen Oli-Jays Erkrankung auf genetischer Ebene und versuchen herauszufinden, ob Medikamente seine Lebensqualität verbessern könnten.
Laut seiner Familie haben die Ärzte mittlerweile ein neues Medikament entdeckt, das möglicherweise etwas Linderung seiner Beschwerden verschafft.
Über GoFundMe versucht die Familie nun, Spenden zu sammeln, um sowohl die aufwendige Pflege von Oli-Jay zu gewährleisten, als auch die Forschung zu seiner Krankheit voranzutreiben.
Derzeit wird Oli-Jay zu Hause betreut, in einem Krankenhausbett im Wohnzimmer. Über eine Magensonde erhält er Nahrung. "Ich glaube, er ist in seinem eigenen Körper gefangen", so seine Mutter auf der Spendenseite.
Titelfoto: Bildmontage: GoFundMe/Screenshot/Oli-Jay needs your help (rare genetic disorder ) DNM1L