KI-Brille von Meta filmt nackte Frauen: "Plötzlich kam die Partnerin aus dem Badezimmer"

Auf den ersten Blick wirken die Ray-Ban Glasses von Meta wie ganz gewöhnliche Brillen. Tatsächlich verbirgt sich in den Gestellen jedoch jede Menge Technik.

Von Benjamin Richter

Nairobi (Kenia) - Auf den ersten Blick wirken die Ray-Ban Glasses des Facebook-Konzerns Meta wie ganz gewöhnliche Brillen. Tatsächlich verbirgt sich in den Gestellen jedoch jede Menge Technik, mit der eine weitreichende Datenerfassung möglich ist.

Die Ray-Ban-Brillen von Meta filmen, was der Träger sieht - auch private und intime Momente. © JULIE JAMMOT / AFP Kameras, Mikrofone und sogar ein KI-Assistent: Wie eine aktuelle Recherche der schwedischen Zeitungen "Svenska Dagbladet" und "Göteborgs-Posten" zeigt, sind die hochmodernen Ray-Ban-Brillen von Meta mit Vorsicht zu genießen. Über den Sprachbefehl "Hey Meta" lässt sich ein KI-Assistent aktivieren, der die Umgebung analysiert und Fragen beantwortet - etwa zu Sehenswürdigkeiten, Speisekarten oder Texten im Sichtfeld. Dafür werden Bild- und Tonaufnahmen an Server des Unternehmens Meta Platforms übertragen und dort verarbeitet. Hier wird es pikant: Ein Teil dieser Daten wird nicht ausschließlich automatisiert ausgewertet. Auch menschliche Mitarbeiter prüfen das Material. Diese sogenannten Datenannotatoren markieren Inhalte, um die zugrunde liegenden KI-Systeme zu trainieren und zu verbessern. Dabei bekommen sie jedoch auch intime Inhalte zu sehen, die nicht für ihre Augen bestimmt sind.

2025 wurden bereits sieben Millionen Exemplare der smarten Ray-Ban verkauft. © JOSH EDELSON / AFP Für ihre Recherche befragten die Zeitungen rund 30 Mitarbeiter des Meta-Dienstleisters Sama in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Die Beschäftigten arbeiten dort unter strengen Geheimhaltungsvereinbarungen. Mehrere von ihnen berichten, dass sie regelmäßig Aufnahmen sehen, die sehr private Situationen zeigen. Dazu gehören etwa Szenen aus Wohnungen, intime Momente oder Gespräche zwischen Nutzern und dem KI-Assistenten. Laut den anonymen Aussagen der Angestellten kann der Inhalt von alltäglichen Interaktionen bis hin zu sensiblen oder belastenden Themen reichen. "Jemand ist mit seiner Brille herumgelaufen, da kam die Partnerin nackt aus dem Badezimmer", erzählt ein Datenannotator. Er ergänzt: "Wir sehen alles, von Wohnzimmern bis zu nackten Körpern. Das sind Menschen wie du und ich." Da Audioaufzeichnungen ebenfalls ausgewertet werden, hören die Mitarbeiter in Nairobi auch intime Dialoge oder Selbstgespräche, etwa über dunkle Abgründe und sexuelle Fantasien.

Meta-Brillen werfen rechtliche und gesellschaftliche Fragen auf