Zwischen Hochhäusern und Parkplätzen steht hier ein "Hobbit-Haus" zum Verkauf

Culver City (USA) - In der Nachbarschaft trägt das Grundstück den niedlichen Spitznamen "Hobbit-Haus" und wenn man auch nur kurz an dem Häuschen vorbeifährt, weiß man auch, woher dieser Name kommt. Jetzt steht das kuriose Fantasie -Gebäude erstmals zum Verkauf auf dem freien Wohnungsmarkt.

Es braucht nur 1,95 Millionen Dollar, dann kann man dieses Märchenhaus sein Eigen nennen. © Screenshot: instagram.com/the_sher_group

Laut einem Bericht der Immobilien-Zeitung "Mansion Global" wurden die Gebäude und die Außenanlagen auf dem Grundstück in den Jahren zwischen 1940 und 1970 errichtet. Gebaut und entworfen hat es ein damaliger Set-Designer der "Walt Disney Studios", Lawrence Joseph. Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 lebte er zusammen mit seiner Frau Martha in dem "Hobbit-Haus".

Das Haus steht in einem Stadtteil der Millionenmetropole Los Angeles und befindet sich unweit diverser Filmstudios wie MGM, RKO, dem Amazon Studio oder auch Apple Films.

Umgeben von Hochhäusern und Parkplätzen sieht das Grundstück aus wie eine Märchenkulisse aus einer anderen Welt. Auf den gut 1000 Quadratmetern stehen insgesamt fünf kleinere Häuser, in denen ganze neun Wohnungen eingerichtet wurden. In jedem Zimmer merkt man, dass Lawrence ein begnadeter Zimmermann und Segler war. So schreitet man von einem Raum zum anderen und fühlt sich dabei so, als würde man von einem "Hobbit"-Filmset zu einer Kulisse aus "Fluch der Karibik" übergehen.

Im Allgemeinen gibt es auf diesem Grundstück keine geraden Kanten, alles ist rund, geschwungen und krumm, so auch die Dächer. Die Möbel wurden oftmals bereits in das Haus integriert, Türen und Schubladen werden nicht durch Türklinken, sondern durch Seile geöffnet und wenn man mal einen Abend mit einem kühlen Getränk ausklingen lassen möchte, kann man dafür in den hauseigenen Pub gehen.

Glücklicherweise bietet das Märchen-Haus auch noch genug Platz für einen fahrbaren Untersatz. So hat der Besitzer die Möglichkeit, ganze neun Autos in der Einfahrt zu parken.