Fitness-Influencerin verrät, warum sie sich so aufbrezelt: Der Grund verzückt ihre Fans

Australien - Einst musste sie wie so viele Mütter nach der Schwangerschaft mit den Kilos kämpfen. Weil Emily Skye (38) dabei so erfolgreich war wie kaum eine andere, ist sie mittlerweile zur Fitness-Influencerin aufgestiegen.

Emily Skye (38) liebt es, sich in Schale zu werfen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/emilyskyefit

2,7 Millionen Follower hat die inzwischen zweifache Mutter allein auf Instagram. Das liegt nicht nur an ihrem durchtrainierten Modelkörper, sondern auch an ihrer bodenständigen Art, die ihre Fans so lieben.

Dennoch kitzelt die Australierin auch immer wieder die heiße Lady im hautengen Kleid aus sich heraus. Am Wochenende präsentierte Skye ihren Fans eine Reihe von Bildern, auf denen sie sich in einem roten Abendkleid zeigte.



Doch warum hatte sich die Influencerin überhaupt so aufgebrezelt?

Ihre Begründung verzückte ihre Follower ganz besonders.