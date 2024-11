Frau findet 130 Jahre alten Brief: Als sie im Internet um Rat fragt, erlebt sie eine Überraschung

Ein Nutzer konnte den Brief anhand einer KI-Software lesbar machen, ein anderer konnte entscheidende Informationen über den Absender in Erfahrung bringen.

Brief und Bibel blieben die nächsten Jahre in Marys Bücherregal. Bis vor wenigen Tagen.

Danke für deinen Brief und die Blumen – fast der letzte Atemzug des Sommers. Mir geht es besser, aber ich bin sehr schwach und zittrig. Sicherlich ein länger anhaltendes Zittern als vor sechzehn Jahren – trotzdem hoffe ich, noch ein bisschen weitermachen zu können. Ich habe deinen Geburtstag dieses Jahr völlig vergessen und das gerade in einem seltsamen Moment. War damals sehr krank.

Henry Harris, genannt der kleine Doktor, war um im späten 19. Jahrhundert ein hoch angesehener Arzt in England. Er starb 1895 an einer heimtückischen Tuberkulose-Erkrankung. © Montage: Facebook/Marie Racine

"Er war Arzt und Mitglied der Liberalen Partei und praktizierte in London. Wir fanden heraus, dass er unglaublich klein war, aber dennoch in der medizinischen Gemeinschaft großes Ansehen genoss", erklärt Mary. "Er starb am 26. April 1895 im Alter von 77 Jahren an Tuberkulose, nicht lange, nachdem dieser Brief geschrieben wurde."

Doch das war noch nicht alles, verrät Mary. Plötzlich meldete sich nämlich Lesley aus England bei der Kanadierin. Sie sei die Urenkelin von Henry Harris und würde ihr den Brief gerne abkaufen.

Die beiden Frauen blieben im Austausch. "Ich fand heraus, dass er als 'der kleine Doktor' bekannt war und wegen einer Wirbelsäulenerkrankung klein war. Er hatte fünf Kinder und dass sie beim Lesen des Briefes sehr gerührt war."

Mary hat Brief und Bibel an die Nachkommen zurückgeschickt. Das Geld hat sie ausgeschlagen. Sie sagt: "Ich möchte nichts behalten, was jemandem gehört, der es eindeutig zurückhaben sollte"

Wie ein Brief, der vor 130 Jahren in England abgeschickt wurde, in einem Secondhand-Laden im mehr als 7000 Kilometer entfernten Kanada auftauchen konnte, weiß die Hobby-Detektivin nicht. Sie vermutet: "Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderten viele Briten nach Kanada aus, um ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht hat einer von ihnen die Bibel mitgebracht."